Разом з тим, Путін фактично визнав, що кидає у бій непідготованих мобілізованих.

Російський президент Владімір Путін оголосив, що "часткова мобілізація" закінчиться "приблизно через два тижні" – у той час, коли має розпочатися відтермінований осінній призов.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що оголошення про закінчення "часткової мобілізації" в Росії було зроблене для того, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову і створити умови кращої підготовки для осінніх призовників.

"Тому Путіну, ймовірно, потрібно призупинити або припинити "часткову" мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні ресурси для призову", - пояснили фахівці.

Відео дня

В Інституті вивчення війни також розповіли, що президент Росії наказав призвати на осінній цикл 120 тисяч осіб.

Разом з тим, Путін фактично визнав, що кидає у бій непідготованих мобілізованих. Так, 14 жовтня президент РФ заявив журналістам, що "нічого додаткового не планується" і що "часткова мобілізація майже завершена".

Кремлівський диктатор повідомив, що з 220 тисяч осіб, які були мобілізовані після його наказу про "часткову мобілізацію в РФ" від 21 вересня, 35 тисяч уже перебувають у російських військових частинах, а 16 тисяч - у частинах, які "виконують бойові завдання". За його словами, ці мобілізовані сили нібито проходять:

5-10 днів "первинної підготовки",

5-15 днів навчання з бойовими частинами,

"потім наступний етап – вже безпосередньо у військах, які беруть участь у бойових діях".

Проте за даними експертів ISW, навіть 10 днів навчання, яке можуть отримати мобілізовані РФ, швидше за все, не складаються з фактичної бойової підготовки.

Наголошується, що багато майбутніх інструкторів і офіцерів, ймовірно, були поранені або вбиті в Україні ще до початку мобілізації. Окрім цього, навчальні полігони у РФ неукомплектовані й ця проблема залишиться до осіннього циклу призову.

Мобілізація в Росії: основна інформація

Президент РФ оголосив "часткову" мобілізацію в Росії 21 вересня. Тоді ж міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про плани призвати 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ повідомили, що реальна цифра в три або навіть чотири рази більше.

Мобілізація в РФ проводилася хаотично: повістки надсилали як померлим, так і багатодітним батькам.

З кінця вересня з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона громадян виїхали з Росії.

За даними СБУ, мобілізовані з'явилися на фронті в Україні вже на початку жовтня. У ГУР повідомили, що вони прибувають без належного навчання і не забезпечені всім необхідним, включаючи військову форму.

В Росії зізналися у смерті перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього виникла хвиля критики військового командування.

Вас також можуть зацікавити новини: