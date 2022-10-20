Окупанти заявляють, що бурят загинув "при виконанні військового обов'язку під час проведення спеціальної військової операції на території України".

Українські воїни "задвохсотили" російського "мобіка" Дмитра Сидорова з Бурятії. Він загинув в через 12 днів після призову.

Про це пише російська газета "Вперед".

Як зазначають в РФ, 23-річний Сидоров загинув 4 жовтня "при виконанні військового обов'язку під час проведення спеціальної військової операції на території України".

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Сидоров народився в селі Ілька Заграєвського району, виріс у багатодітній родині та займався у військово-патріотичному клубі "Десантник". Після школи він став автомеханіком, а потім став строковиком на посаді водія взводу транспортування ракет дальньої дії.

Після служби Сидоров працював слюсарем ремонту рухомого складу в Улан-Уде, а потім кілька років в охоронному агентстві.

22 вересня його призвали в рамках мобілізації та розподілили водієм 36-ї окремої Червонопрапорної мотострілецької бригади. Інші подробиці призову та місце загибелі Сидорова не уточнюються.

Мобілізація в Бурятії

30 вересня в Бурятії оголосили про завершення часткової мобілізації, проте, за даними Фонду "Вільна Бурятія", жителі республіки продовжили отримувати повістки. Бурятія на третьому місці за відсотком мобілізованих працездатних чоловіків після Красноярського краю і Севастополя - в республіці збиралися мобілізувати 3,7% населення.

Мобілізація в РФ: деталі

21 вересня Путін підписав указ Про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягають тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Після звернення Путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул, Тбілісі і Єреван.

Крім того, росіяни вийшли на акції протесту проти мобілізації, але їх затримували силовики. У відділеннях міліції затриманим вручали повістки.

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