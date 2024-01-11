Прокремлівські політики все частіше намагаються проводити аналогії з Другою світовою війною та кривавим вторгненням в Україну.

Кремль використовує міфи так званої "Великої Вітчизняної війни" для проведення уявних паралелей із повномасштабним вторгненням в Україну.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), намагання Кремля використати міфи так званої "Великої Вітчизняної війни" (Другої світової війни – УНІАН) для підготовки росіян до тривалої війни суперечить нинішньому рівню мобілізації в Росії та спробам диктатора Володимира Путіна запевнити росіян, що війна не матиме довготривалих внутрішніх наслідків.

Зокрема, голова комітету з оборони Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив у свіжому інтерв'ю "Фонтанці", що навіть у "переможні 1944-1945 роки" радянські війська стикалися з труднощами. Також політик спробував розширити хибну аналогію між боротьбою Радянського Союзу проти нацистської Німеччини та неспровокованим вторгненням Росії в Україну, стверджуючи, що Росія зараз, образно кажучи, десь у грудні 1943 року і переходить у 1944 рік (тобто, на стадію завершення війни - УНІАН).

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Аналітики нагадують, що радянські військові розпочали серію успішних наступальних операцій після оборонної перемоги в битві на Курській дузі в липні 1943 року і до грудня 1943 року вийшли на береги Дніпра та Києва в Україні. Картаполов же стверджує, що українські війська зазнали невдачі влітку 2023 року в контрнаступі в Запорізькій області так само, як нацистська Німеччина зазнала втрат у боях у 1943 році.

Аналогія Картаполова має мало сенсу, особливо з огляду на той факт, що російські війська не здобули помітних успіхів за останні місяці, наголошують аналітики. Втім, інтерв'юер запитав, чи завершиться війна Росії в Україні у 2024 році за аналогією з Другою світовою, на що Картаполов був змушений визнати, що буквальні порівняння не доречні.

Водночас кремлівський політик продовжив, що окупанти продовжуватимуть війну в Україні, доки не встановлять "прапор над Рейхстагом".

Аналітики констатували, що постійні відсилки Кремля на Другу світову війну частково покликані створити абсолютно хибне враження, що сьогоднішня Росія може змести своїх ворогів, покладаючись на масу переважної кількості живої сили і техніки, як це нібито зробила Червона армія з нацистською Німеччиною.

Коли закінчиться війна в Україні - новини, які варто прочитати

5 січня президент Володимир Зеленський заявив, що витримати цей рік - означає витримати всю повномасштабну війну, яку РФ веде проти українців.

Наприкінці листопада 2023 року колишній російський прем'єр-міністр Михайло Касьянов спрогнозував, що війна в нашій державі закінчиться наприкінці 2024-го. На його думку, українські воїни здатні здійснити прорив та звільнити більшість окупованих росіянами територій.

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