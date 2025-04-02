За словами віцеадмірала, у противника було достатньо часу, щоб врятувати екіпаж.

Росія намагалася врятувати флагман свого Чорноморського флоту, крейсер "Москва" майже відразу після того, як у квітні 2022 року у нього влучили українські ракети. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів командувач ВМС ЗС України, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, вже за пів години після атаки до місця інциденту прибули російські військові кораблі, зокрема фрегати, ракетні катери та розвідувальне судно. Вони намагалися взяти крейсер на буксир та відтягнути його до Севастополя.

Командувач нгаолосив, що до цього загону входили також судна пошуково-рятувального забезпечення, одне з яких надавало допомогу крейсеру, аби він не затонув. "Москву" намагалися утримати на плаву, потім взяли на буксир і почали транспортувати в напрямку Севастополя. Втім, врятувати корабель не вдалося.

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"У складі цього загону перебували й судна пошуково-рятувального забезпечення. Там теж було пошуково-рятувальне судно, яке надавало допомогу крейсеру, щоб він не потонув. Потім взяли його на буксир. Як відомо, буксирували у бік Севастополя. Намагалися врятувати його, але не змогли", - розповів Неїжпапа.

Проте, за його словами, у росіян було достатньо часу - з обіду до ранку, щоб евакуювати хоча б частину екіпажу. Віцеадмірал вважає, що деякі моряки з "Москви" врятувалися.

"Думаю, що частина екіпажу врятувалася. Так, не всі, звісно. Але скільки їх там було конкретно, я вам ніколи не зможу сказати", - зазначив Неїжпапа.

Потоплення крейсера "Москва"

Флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва" був потоплений у квітні 2022 року після влучання двох українських ракет "Нептун". Росія довго не надавала офіційної інформації про втрати. Лише через дев’ять днів після "інциденту" Міністерство оборони РФ повідомило про загибель одного військового, зникнення безвісти 27 осіб і евакуацію 396 членів екіпажу. Водночас за попередніми оцінками тодішнього секретаря РНБО України Олексія Данілова, Росія змогла врятувати лише 58 зі 510 військових, які перебували на борту.

Нещодавно видання The New York Times опублікувало статтю про те, що США розгнівалися, коли Україна у квітні 2022 року потопила "Москву" без попередження союзників. Йшлося, що нібито американці були здивовані фактом того, що ЗСУ мають потужні ракети, та були занепокоєні, бо Білий дім не хотів "топити" флагман ЧФ РФ.

Водночас речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук відреагував на статтю NYT щодо ураження крейсера "Москва". За його словами, ЗСУ не отримували від США координати "Москви", а операція по знищенню крейсера була повністю спланована і виконана виключно українськими ВМС.

Вогневе ураження корабля узгоджувалося виключно з вищим керівництвом України та Сили оборони не повинні були узгоджувати зі Сполученими Штатами цей удар.

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