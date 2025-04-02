Це стало однією з найбільших перемог у цій війні.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україна є першою в світі країною, якій вдалося під час війни знищити ракетний крейсер противника.

У інтерв'ю Крим.Реалії віцеадмірал розповів, що флагман Чорноморського флоту РФ ізолював район проводення бойових дій та керував кораблями, які російські загарбники тримали від острова Зміїний до мису Тарханкут в окупованому Криму.

Неїжпапа припускає, що "Москва" перебувала там для недопуску кораблів Північноатлантичного Альянсу чи для недопущення виведення українських суден з цього району:

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"Ми зрозуміли, що якщо нам вдасться це зробити (уразити крейсер, - УНІАН), противник зрозуміє, що він більше не зможе підходити на таку відстань до наших берегів, і ми зможемо відігнати його від Одеси".

Знищення крейсера "Москва"

Як відомо, 13 квітня 2022 року внаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" було уражено російський ракетний крейсер "Москва", який знаходився в Чорному морі.

Російське командування спочатку заявило про "детонацію боєприпасів внаслідок пожежі", однак пізніше визнало, що крейсер затонув. За їхньою версією, це сталося "внаслідок шторму під час буксирування".

Це стало першою з часів Другої світової війни втратою російського флоту такого масштабу.

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