Крейсер був "парасолькою" для Чорноморського флоту Росії та повинен був "прикрити" ворожий десант.

Рівно три роки тому українські ракети "Нептун" уразили в Чорному морі неподалік від Одеси флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Про це нагадав командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"3 роки тому ми відправили на дно флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Пишаюсь, що маю такий славетний особовий склад, який щодня знищує ворога та боронить Україну! Дякую конструкторському бюро "ЛУЧ" і всім зброярам, які наближають нашу перемогу!" - наголосив командувач.

Що відомо про крейсер "Москва"

"Москва" (перша назва - "Слава") - російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 року "Атлант". Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ РФ. Брав участь у військових конфліктах у Грузії та Сирії, у блокаді українського флоту в Криму у 2014 році та повномасштабному вторгненні в Україну у 2022 році, зокрема у захопленні острова Зміїний біля Одеси.

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Крейсер "Москва" було введено в експлуатацію у 1982 році, а затоплено через 40 років: 13 квітня 2022 року корабель був уражений ракетою з мобільного комплексу "Нептун" ВМС України, і затонув наступного дня – 14 квітня.

Як повідомляв УНІАН, крейсер був підбитий двома ракетами "Нептуна" у Чорному морі неподалік Одеси. В результаті на кораблі сталася пожежа. Зазначалося, що при буксируванні в порт призначення через пошкодження, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість і затонув.

За задумом супротивника, він повинен був забезпечувати прикриття висадки десанту на українське узбережжя, зокрема на Одещині, протиповітряну оборону для десантних військ - на його борту було багато комплексів С-300 морського базування. Вони також служили своєрідною "парасолькою" для інших одиниць ЧФ РФ.

Військові назвали знищення "Москви" знаковою подією, яка змінила ситуацію на Чорному морі. Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що сама операція тривала трохи більше години, виявлення цілі та знищення об'єкта відбулося за рахунок берегових ракетно-артилерійських підрозділів ВМС за погодженням із вищим військовим керівництвом України. За словами Плетенчука, допомогло певною мірою нехлюйство противника: крейсер "Москва" мав три ешелони протиповітряної оборони, але "склалося враження", що два з них були "порожніми".

Повідомлялося приблизно про 40 загиблих моряків, джерело в командуванні ЧФ повідомило про загибель 37 осіб. Згодом 17 було визнано загиблими російським судом, але точна кількість не відома.

Нещодавно з'явилася публікація в The New York Times про те, що Україна нібито отримала певні дані про крейсер від американських союзників, але не попередила їх про операцію, що дуже розлютило Білий Дім. Проте ВМС ЗСУ спростували це, завивши, що не отримували жодних координат щодо місцезнаходження "Москви" і операцію було повністю сплановано та виконано виключно Військово-морськими силами України.

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що флагман Чорноморського флоту РФ ізолював район проведення бойових дій та керував кораблями, які російські загарбники тримали від острова Зміїний до мису Тарханкут в окупованому Криму. Неїжпапа припускає, що "Москва" була там для недопуску кораблів Північноатлантичного Альянсу або для недопущення виведення українських судів із цього району.

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