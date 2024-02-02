Попри кілька спроб, досі міст вдавалося лише пошкодити, і росіяни його швидко ремонтували.

Україна так і не змогла знищити Кримський міст за два роки війни, оскільки ЗСУ не мають зброї, здатної на це. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

Він зазначив, що питання Кримського мосту наштовхується на технічні та політичні причини.

"Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити його, уникаючи при цьому російської ППО", – пояснив Кулеба.

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При цьому дипломат висловив переконання, що святкувати знищення мосту, коли це станеться, будуть не лише в Україні, але й в багатьох інших країнах Європи.

Атаки на Кримський міст

Як писав УНІАН, СБУ вперше здійснила успішний атаку на Кримський міст у жовтні 2022 року. Тоді було використано вантажівку з вибухівкою, яка вибухнула на мосту, спричинивши руйнування кількох прольотів автомобільної частини мосту та пошкодження залізничної частини.

Вдруге міст успішно атакували українські надводні дрони "Морський малюк" у липні 2023 року. І цього разу теж відбулося часткове руйнування кількох прольотів автомобільної гілки. Але в обох випадках Кримський міст загалом встояв та із часом повністю відновив свою роботу.

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