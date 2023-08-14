Він вважає, що Крим - ключ до перемоги.

Україні для перемоги в повномасштабній війні необхідно зробити окупований Крим неприступним для армії РФ.

Таку думку висловив колишній командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в мікроблозі Twitter, відповідаючи на пост шведсько-американського економіста і дипломата Андерса Ослунда про атаку на Кримський міст.

"Україна, схоже, чинить правильно. Вона бомбить Керченський міст і мости на півночі Криму, залишаючи Крим без сухопутного постачання. Росії краще піти з Криму і Севастополя, і тоді боягузливий диктатор Путін буде підсмажуватися в своєму бункері", - написав Ослунд.

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У відповідь Ходжес написав, що дуже вірить у Генеральний штаб Збройних сил України та його солдат. "Ізолювати Крим і зробити його неприступним для російських військ - ось як вони переможуть. Крим - це ключ. Кремлю буде наплювати на Донбас, коли з Кримом буде покінчено", - додав він.

Атаки на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, вперше вибухи на мосту пролунали 8 жовтня 2022 року. На місці вибуху почалася пожежа, в результаті події обрушилися два автомобільних прольоти.

17 липня на мосту знову пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що була пошкоджена 145-а опора моста з боку Краснодарського краю.

Вже 12 серпня окупанти заявили, що Україна атакувала міст ракетами С-200. Загарбники використовували штучне задимлення в момент атаки.

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