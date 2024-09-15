За словами речника ВМС ЗСУ, Кримський міст потребує ремонту.

Кримський міст почне ще більше руйнуватись, адже росіянам за допомогою споруди потрібно збільшити логістичне навантаження. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

"Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють - не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути", - пояснив військовослужбовець.

Плетенчук зауважив, що Кримський міст наразі потребує ремонту, а через збільшення логістичного навантаження він почне руйнуватися ще сильніше.

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"Росіяни змушені будуть збільшити перевезення Кримським мостом. В них немає вибору й вони цього не уникнуть. Відповідно, Кримський міст через ці навантаження почне ще більше сипатись", - запевнив речник ВМС ЗСУ.

Кримський міст - останні новини

Раніше партизанський рух "АТЕШ" повідомляв про руйнування конструкцій елементів Кримського моста. Там наголосили, що міст потребує термінового ремонту, адже деякі конструкції вже почати обсипатися.

Своєю чергою Дмитро Плетенчук заявив, що Кримський міст захищає виставковий зенітного ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". За його словами, такий комплекс може захистити від якихось повітряних дронів.

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