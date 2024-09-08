'Доживає свої дні': АТЕШ заявив про руйнування Кримського моста (фото)

Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги, зазначають партизани.

Партизанський рух АТЕШ повідомив про руйнування конструкцій елементів Керченського моста.

Як повідомили у Telegram руху, Кримський міст потребує екстреного ремонту, оскільки деякі конструкції вже почати обсипатися. Ніхто не приділяє мосту належного догляду.

"Керченський міст доживає свої дні. Агент АТЕШ розвідав Кримський міст, і повідомив, що він потребує екстреного ремонту. Внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Ставлення до його стану стає дедалі зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги", - зазначає АТЕШ. Відео дня

Також партизани зазначили, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим. Рух продовжує спостереження за стратегічно важливими об'єктами на півострові та повідомляє важливі дані для планування подальших операцій.

Цікаві новини про Кримський міст - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, нещодавно військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив дані про розміщення на Кримському мосту зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Аналітик зазначив, що з цього приводу є кілька цікавих уточнень. Перше - це унікальна ворожа зброя "Панцир-С1М", оскільки наразі вона не є серійним виробом. Другий момент - цей "Панцир-С1М" являє собою виставковий зразок, який пропонували здебільшого на експорт у "спекотні" країни, тому в нього специфічний пустельний камуфляж.

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