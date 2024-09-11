В Чорному морі є субмарина-ракетоносій, яка, скоріш за все, охороняє базу противника у Новоросійську.

Нещодавно моніторингові канали заявили, що незаконно побудований РФ так званий Кримський міст руйнується та потребує ремонту – речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що, якщо це так, могло статися перевантаження споруди.

"Ворог не може собі дозволити у повному обсязі використовувати цей об’єкт, а основна логістика лежала на залізничній поромній переправі, яка зараз не працює. Чесно кажучи, вибір у ворога невеликий – додатково навантажити цей сумнозвісний міст", - сказав Плетенчук в етері "Еспресо".

Він додав, що наразі перевіряється інформація щодо можливих руйнувань техногенного характеру мосту, яка з’явилася одночасно з даними про те, що збільшилася кількість бензовозів, які там курсують Кримом.

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"Звісно, ця інформація (про бензовози – УНІАН) теж буде перевірена неодноразово. Я її зараз не можу офіційно підтвердити, але у вигляді висновків бачимо, що побоювання ворога, мабуть, були не безпідставні. І нагадую, що побоювання ці стали результатом безпосереднього вогневого впливу на цей об’єкт під час спільних операцій СБУ та ВМС. Тому слідкуємо за розвитком подій, сподіваємось що й надалі вони розвиватимуться закономірно", - наголосив речник.

Він також розповів, що ситуація в Азово-Чорноморському регіоні станом на зараз не змінилася. Зокрема, в Азовському морі ворожих кораблів на чергуванні не зафіксовано, в Чорному – є субмарина-ракетоносій, яка, скоріш за все, виконує завдання з охорони бази противника у Новоросійську.

Плетенчук додав, що ракети морського базування типу "Калібр" ворог останнім часом застосовує під час комбінованих атак по Україні, щоб створити масовість та навантажити ППО України. За даними речника, один з восьми ракетоносіїв ЧФ РФ - в ремонті. Практично всі бойові одиниці зараз розміщуються у Новоросійську, у Криму залишаються судна забезпечення та одиниці, які не змогли самостійно покинути український півострів, чи ті, що перебувають в ремонті.

Руйнування Керченського моста - деталі

Нагадаємо, партизанський рух АТЕШ повідомив про руйнування конструкцій елементів Керченського моста. Як повідомили у Telegram руху, Кримський міст потребує екстреного ремонту, оскільки деякі конструкції вже почати обсипатися.

Ніхто не приділяє мосту належного догляду та внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин. Також партизани зазначили, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.

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