На думку Бобровської, питання операції в Кринках потребує "окремої уваги".

Питання операції в Кринках на Херсонщині, ймовірно, розгляне комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони і розвідки. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода народна депутатка України із фракції "Голос", членкиня цього комітету Соломія Бобровська.

"Кринки як окреме питання не було наразі винесено, але це зробить хтось з моїх колег або я. Як на мене, цей напрям був висвітлений, напевне, найменш з усіх. І такої уваги найменше приділено за всю цю операцію та з кінця жовтня місяця. Хоча насправді ще тоді треба було бити в набат і повідомляти, що насправді особовий склад ішов без доведення належного задачі, по-перше, по-друге, без відповідного забезпечення", – заявила вона в ефірі "Свобода.Live".

На її думку, питання операції в Кринках потребує "окремої уваги" і вона сподівається, що воно буде розглянуте профільним парламентським комітетом.

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"Я надіюся, що буде розглянути на комітеті, тому що це такий самий напрям, як і інші – Харківський, Донецький, Луганський, Запорізький. Тим паче Херсонщина – один з можливих наших, мабуть, коридорів чи клинів до автономної республіки (Крим). Зі свого боку порушу це питання на комітеті. Дуже би хотілося зрозуміти ефективність, зусилля, втрати, доречність.. і що операція показала", – сказала Бобровська.

За її даними, українські позиції в Кринках залишаються, українські військові повністю виведені не були, операція не завершена.

Війна в Україні - операція в Кринках

У Силах оборони Півдня України офіційно підтвердили, що залишили певні позиції, зокрема, в районі села Кринки на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, але в цьому населеному пункті внаслідок тривалого вогневого впливу росіян, позиції ЗСУ зруйновані вщент.

У Кринках на Херсонщині за девʼять місяців зникли безвісти 788 військовослужбовців. Таку цифру назвали в поліції журналістам "Слідство.Інфо". Водночас кількість загиблих військових за цей же час становить 262 людини.

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