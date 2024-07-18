Водночас українські захисники й надалі перебувають на визначених плацдармах на лівобережжі Дніпра.

У Силах оборони Півдня України офіційно підтвердили, що залишили певні позиції, зокрема, в районі села Кринки на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, але в цьому населеному пункті внаслідок тривалого вогневого впливу росіян, позиції ЗСУ зруйновані вщент. Про це йдеться у заяві Сил оборони Півдня України.

"Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. Слід додати, що село також практично повністю знищене ворожими обстрілами", - наголошують військові.

Зазначається, що водночас, українські захисники й надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат.

Відео дня

Ситуація в Кринках - що відомо

Нагадаємо, 16 липня у ЗМІ із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ писали, що українські військові були змушені відступити із села Кринки, яке розташоване у Херсонській області на лівому березі Дніпра. Йшлося, що в Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

З жовтня 2023 року по кінець червня 2024-го у Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 військових. За даними "Слідство.Інфо", кількість українських військових, які зникли безвісти в одному селі Кринки Лівому березі Дніпра, - 788 чоловіків. Їх розшукують як офіційно зниклих безвісти там у період з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. При цьому кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти й врешті поховати, є значно меншою - 262 захисників за цей період.

Вас також можуть зацікавити новини: