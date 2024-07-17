Вони прокоментували заяви щодо Кринок.

Аналітики DeepState розповіли про останні зміни на російсько-українському фронті та прокоментували ситуацію навколо селища Кринки на Херсонщині.

У Telegram-каналі DeepState повідомляється, що окупаційним військам РФ вдалося просунутися у Нью-Йорку, Лозуватському, Новоселівці Першій та біля Прогресу. Водночас українські захисники відкинули окупантів в районі вулиці Заводської селища Нью-Йорк.

"По Кринках ми вже не раз публічно казали, що очікуємо офіційного повідомлення про ситуацію там. І як трапляється завжди - мовчання офіційних осіб призводить до того, що цей простір займе хтось інший. В даному випадку анонімний генштабівець українських медіа", - додали аналітики.

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Що відбуваєтсья у Кринках

Російські загарбницькі війська окупували населений пункт ще на початку повномашстабного вторгенння, він знаходиться на лівому березі Дніпра.

Минулого року бійці 35-тої окремої бригади морської піхоти висадилися та захопили плацдарм у Кринках.

Сьогдні низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що українські сили вимушено відступили з селища, щоб зберегети життя бійців. У Генеральному штабі не підтверджували це.

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