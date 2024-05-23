Раніше українські військові паблики писали, що ЗСУ вийшли з Кринок, просунулися та перейшли на більш укріплену територію на лівому березі.

Станом на 23 травня українські морські піхотинці продовжують виконувати завдання за призначенням у Кринках на лівобережжі Херсонської області та мають успіх. Про це Суспільному повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він стверджує, що попри численні спроби витіснити українських морпіхів з лівого берега, російські військові вчергове зазнали втрат та були змушені повернутися на свої позиції.

"Ситуація залишається контрольованою", - говорить Плетенчук.

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Раніше українські військові паблики писали, що ЗСУ вийшли з Кринок, просунулися та перейшли на більш укріплену територію на лівому березі.

Війна в Україні - ситуція на Півдні

Раніше повідомлядлсь, що на півдні російська окупаційна армія змінила вектор величезного тиску - велика кількість атак на ЗСУ була здійснена у районі Кринок на Херсонщині. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, ворог значно посилив тиск у районі Кринок.

"На Кринки здійснюється величезний тиск, та вони його посилюють другу добу поспіль. 17 травня було 15 штурмів, позаминулої доби - 11, але всі вони безуспішні. Вони змістили трохи вектор прикладання сили. Раніше це було на Старомайорське. Там так само було близько 10 штурмів на добу, а вчора - чотири", - сказав Плетенчук.

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