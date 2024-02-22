Там росіяни спромоглися лише на дезінформаційну операцію, каже президент.

У Кринках на лівому березі Херсонської області українські морські піхотинці надійно тримають плацдарм.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатам засідання ставки верховного головнокомандувача. За словами глави держави, він заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського, про ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції, а також надходження та витрату боєприпасів, ракет, дронів.

"Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова. Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки - наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував, що була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. "Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - зазначив глава держави.

Ситуація у Кринках: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив Путіну про взяття селища. Сили оборони півдня України назвали це брехнею, зазначивши, що штурм окупантів провалився.

Росіяни опублікували у мережі відео встановлення свого прапору у Кринках, однак українські морпіхи показали, як ті втекли одразу після зйомки відео.

В Оперативному командуванні "Південь" зазначили, що російські загарбники бігли туди, де зазвичай ховаються після невдалих штурмів.

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