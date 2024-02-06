Радіти ще зарано, зазначають аналітики.

Українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області. Про це повідомляє DeepState.

Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти. Вони кажуть, що цей вчинок заперечує російську пропаганду та принижує командувача Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, який відповідає за угруповання військ "Дніпро".

"Московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки знаходяться під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї ОБрМП так не вважають", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що радіти зарано, оскільки тривають важкі бої: російські загарбники постійно підтягують резерви та намагаються витіснити українські сили. Крім того, окупанти зосереджують велику увагу на переправі та правому берегу.

Ситуація у Кринках: останні новини

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що для військ Російської Федерації Кринки є дуже незручною локацією, вони не можуть протидіяти розширенню плацдарму ЗСУ.

Повідомлялося, що 4 лютого у Кринках тривали позиційні бої, там проти українських військових воюють підрозділи 337-го полку ВДВ, 144-ї ОМСБр (40-й та 17-го танкового полку РФ.

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