Плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області став однією з найбільших пасток для російських окупантів від ЗСУ за всю війну.
Як повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке, наразі близько 300 українських солдатів утримують зруйноване село Кринки. Площа цього плацдарму становить близько 1 квадратного кілометра.
Зазначається, що окупанти посилають туди нові й нові колони бронетехніки, але потрапляють у пастку, оскільки ЗСУ обстрілюють їх із правого берега.
"Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак", - пише Рьопке.
За його підрахунками, за час оборони Кринок українські воїни знищили 153 одиниці російської бронетехніки:
- 19 танків;
- 58 БТР;
- 35 армійських вантажівок;
- 12 РСЗВ;
- 6 САУ.
Україна втратила у п'ять разів менше - 31 одиницю бронетехніки. При цьому з них 16 артилерійських систем.
Ситуація у Кринках
За даними ISW, у російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.
Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що українські воїни на лівому березі Дніпра у Херсонській області не просто утримують плацдарм, а й розширюють його.