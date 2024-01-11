Українські воїни знищили вже 153 одиниці російської бронетехніки на підступах до своїх позицій.

Плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області став однією з найбільших пасток для російських окупантів від ЗСУ за всю війну.

Як повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке, наразі близько 300 українських солдатів утримують зруйноване село Кринки. Площа цього плацдарму становить близько 1 квадратного кілометра.

Зазначається, що окупанти посилають туди нові й нові колони бронетехніки, але потрапляють у пастку, оскільки ЗСУ обстрілюють їх із правого берега.

Відео дня

"Чого росіяни не розуміють або не хочуть зрозуміти: вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну. Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних воїнів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів-камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕБ вони вже майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак", - пише Рьопке.

За його підрахунками, за час оборони Кринок українські воїни знищили 153 одиниці російської бронетехніки:

19 танків;

58 БТР;

35 армійських вантажівок;

12 РСЗВ;

6 САУ.

Україна втратила у п'ять разів менше - 31 одиницю бронетехніки. При цьому з них 16 артилерійських систем.

Ситуація у Кринках

За даними ISW, у російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що українські воїни на лівому березі Дніпра у Херсонській області не просто утримують плацдарм, а й розширюють його.

Вас також можуть зацікавити новини: