Проблеми загарбників з кожним днем лише посилюються, відколи змінили командування угрупування військ на цьому напрямку.

У російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

Як розповіли в Інституті вивчення війни (ISW), окупантам на цьому напрямку дошкуляє окупантам дефіцит систем РЕБ для протидії безпілотникам. Крім того, росіяни несуть клосальні втрати у техніці. Наприклад, поблизу Кринок знищують до 90% російської техніки.

Російські джерела підтверджують, що боєздатність російських військ на лівому березі Дніпра значно підірвано. Росіяни скаржаться, що проблеми з командуванням і зв'язком не лише не вирішуються після заміни командування російського угруповання "Дніпро", а навіть посилюються. Після призначення командувачем угруповання Михайла Теплинського окупантів трохи рідше женуть на "м'ясні" штурми у районі Кринок.

Відео дня

На цьому напрямку росіяни наразі не можуть збивати українські літаки та гелікоптери, оскільки не отримують від командування своєчасного дозволу. Крім того, загарбники годинами чекають наказу бити артилерією по визначених цілях.

Також окупантам дошкуляє нестача систем РЕБ для протидії українським безпілотникам, які у районі Кринок активно застосовуються і завдають загарбникам значних втрат.

Один з російських "воєнкорів" також закликав російське командування припинити перекидати до Кринок і прилеглих районів техніку, адже, за його словами, українські воїни знищують там до 90% військової техніки окупаційної армії.

Військовий експерт Костянтин Машовець зазначав, що дислоковані на південний схід від Кринок частини 17-го танкового полку 70-тої мотострілецької дивізії "горять бажанням" вести потужні атаки задля виснаження Сил оборони. Командування цього полку вважає за доцільне притримуватися тактики виснажливих фронтальнтих атак.

Під час боїв у районі Кринок російські війська зазнали значних втрат, особливо сильно постраждали частини 104-ї повітряно-десантної дивізії.

"ISW постійно спостерігає за скаргами росіян на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, протиповітряну оборону, вогневу підтримку та РЕБ з листопада 2023 року, але продовжує оцінювати, що ці повідомлення про тактичні проблеми не завжди призводять до значних оперативних наслідків", – йдеться у звіті.

Лівий берег Херсонщини - останні новини з фронту

У середині листопада 2023 року в українській армії вперше підтвердили, що наші воїни закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра. Військовий оглядач Денис Попович восени говорив, що наші бійці намагалися об'єднати в один плацдарми, на яких закріпилися, щоб "туди перегнати техніку і щось робити у ширшому форматі".

9 січня керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на південній частині нашої держави росіяни знову повернули штурмові дії на позначку 10+.

Вас також можуть зацікавити новини: