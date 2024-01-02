Через "самовбивчу" тактику Росія втрачає багато солдат,

Десятки тисяч окупантів протягом 10 тижнів безуспішно намагаються витіснити з лівого берега Херсонської області кілька сотень українських морських піхотинців, які змогли створити плацдарм у селі Кринки.

Хоча спочатку західні ЗМІ висвітлювали бої під Кринками як "самогубну місію" для ЗСУ, з часом виявилось, що це більше стосується росіян. Як пише Forbes, загарбники сотнями гинуть у приречених штурмах через мінні поля навколо села та прилеглих лісопосадок.

Попри важкі умови, українські військові змогли досягти локальної переваги в артилерії та безпілотниках за допомогою радіоглушення. Після цього вони відкрили полювання на російську техніку вже власними БПЛА.

Відео дня

"Російські атаки продовжують завдавати серйозних ударів по Кринках. Деякі з них пройшли через ліс і закріпилися в місті, але українська артилерія підірвала руїни будинки, які ті зайняли. Україна повернула собі всі свої оборонні лінії", - заявляє аналітик Дональд Хілл.

Видання цитує також блогера з російського окремого повітряно-десантного корпусу. Той назвав цю атаку жахливою. Хоча погода була на боці ворога, ЗСУ змогли утримати тактичну перевагу в артилерії. Крім того, наші війська під покровом темряви продовжують мінувати підходи до своїх позицій. Росіяни вирішили радикально підійти до цієї проблеми й розміновувати поля власними військовими, як це колись робив генерал Георгій Жуков.

"Був отриманий наказ знищити ворога сміливим маневром Жукова, як і 80 років тому... Українські безпілотники вночі мінують дороги та виводять з ладу вантажівки та легкові автомобілі. Вранці, перш ніж транспортні засоби вдасться підняти, безпілотники добивають їх, скидаючи боєприпаси", - жаліється російський блогер.

За його словами, в результаті недавньої атаки в стилі Жукова по мінних полях російська 104-та десантно-штурмова дивізія "втратила унікальних фахівців, але ситуація на полі бою не змінилася".

Війна в Україні - ситуація у Херсонській області

Дещо раніше видання The New York Times називало спробу ЗСУ закріпитися в Кринках "самогубною місією".

Наприкінці 2023 року УНІАН повідомляв, що у ГВ "Дніпро", зона відповідальності якої лівобережна Херсонщина, розпочався процес виведення підрозділів 205-ї ОМСБр 49-ї ОВА. У нинішніх реаліях, російські окупанти рідко коли виводять підрозділи із зони бойових дій на відновлення навіть при втратах 60%.

Минулої доби, 1 січня, на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, російські загарбники збільшили кількість атак на позиції українських захисників. Ворог здійснив 19 штурмів позицій українських військових на лівому березі Дніпра.

Вас також можуть зацікавити новини: