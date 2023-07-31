У понеділок, 31 липня, на залізничному вокзалі "Керч Південна" оголосили про евакуацію.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. Крім того, на Кримському мосту звучить повітряна тривога, російські загарбники перекрили рух. Це підтверджується і на каналі "Інформаційного центру автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту і підготовці до огляду".
"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Керч - останні новини:
За даними Оперативного командування "Південь", українські військовослужбовці спостерігають активність великих десантних кораблів в районі окупованої Керчі. Повідомляється, що російські загарбники можуть їх використовувати для військової логістики.
Нагадаємо, 28 липня російська окупаційна влада закрили акваторію Керченської протоки для всіх маломірних суден і плавзасобів.
У червні журналісти повідомляли, що невідомі пошкодили залізничне полотно на ділянці Джанкой-Керч.