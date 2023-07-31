Причину зупинки руху не називають.

У понеділок, 31 липня, на залізничному вокзалі "Керч Південна" оголосили про евакуацію.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. Крім того, на Кримському мосту звучить повітряна тривога, російські загарбники перекрили рух. Це підтверджується і на каналі "Інформаційного центру автомобільних доріг про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту і підготовці до огляду".

"Рух автотранспорту по Кримському мосту тимчасово перекрито. Тих, хто знаходиться на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Керч - останні новини:

За даними Оперативного командування "Південь", українські військовослужбовці спостерігають активність великих десантних кораблів в районі окупованої Керчі. Повідомляється, що російські загарбники можуть їх використовувати для військової логістики.

Нагадаємо, 28 липня російська окупаційна влада закрили акваторію Керченської протоки для всіх маломірних суден і плавзасобів.

У червні журналісти повідомляли, що невідомі пошкодили залізничне полотно на ділянці Джанкой-Керч.

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