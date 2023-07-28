Прохід дозволений тільки російським військовим.

Росія ввела обмеження на рух в акваторії Керченської протоки.

Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю РФ з посиланням на розпорядження командування Міністерства оборони Росії. "Заборонений прохід всіх маломірних суден і плавзасобів в Темрюкском районі між мисами хроні і Ахіллеон і північніше лінії між мисами Такіль і Панагія і береговою межею", - йдеться в повідомленні.

Під обмеження потрапляють прогулянкові і вітрильні судна, надувні плавзасоби, гідроцикли, віндсерфи, сабдоски і їх аналоги. Заборона не діє тільки для кораблів, катерів і суден Військово-Морського Флоту РФ, прикордонних органів і військ Нацгвардії.

Відео дня

Зазначається, що транзитний рух цивільних суден Керч-Єнікальським каналом відкрито лише у світлий час після проведення оглядів.

Південь України в окупації: останні новини

Нагадаємо, що раніше загарбники оголосили про закриття території Арабатської стрілки для цивільних. Рішення пояснили "заходами безпеки". Перебувати там зможуть тільки силовики і екстрені служби.

В оперативному командуванні "Південь" повідомляють, що на Кінбурнській косі російські загарбники зіткнулися з серйозними проблемами і впали духом. Одна з них - ускладнена ротація військ.

Тим часом американський журнал Newsweek повідомляє, що Росія вже п'ять разів перекривала Кримський міст через вибух чергового складу боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: