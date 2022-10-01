Росіянам більше ніде буде "зачепитися", всі міста, які вони могли б використовувати в якості "фортець", вони самі ж зруйнували.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, куди після Лиману можуть піти Збройні Сили України. Звичайно ж, всіх цікавить тема "трикутника" - Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного. На думку Гайдая, шанси на те, що захисники України вже скоро будуть бити рашистів саме в напрямку цих міст, є.

Своїм прогнозом він поділився в ефірі телемарафону.

"Після Лиману на іншому березі річки вже Кремінна. Це один з тих перших населених пунктів, який, можливо буде деокупований. І далі там, у нас же все дуже компактно і поряд знаходиться. Тому дійсно можна піти в одну сторону, можна в іншу. Але три міста разом знаходяться: Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, це з правого боку від Кремінної. Так що цілком ймовірно і цілком можливо, що саме в тому напрямку і будуть рухатися наші військові. Тому що в принципі, як фортеці, ці міста росіяни знищили", - розповів Гайдай.

Зачепитися в цих містах росіяни не зможуть, вважає голова Луганської обласної Військової адміністрації. А тому в окупантів практично немає шансів, що вони зможуть втриматися на Луганщині.

Лиманський котел: як змінюється ситуація на фронті

Раніше УНІАН вже повідомляв, що командування РФ не дозволило своїм військам вийти з лиману, оточеного ВСУ. За словами Гайдая, в оточенні перебуває понад 5 тисяч окупантів. Незабаром же з'явилося підтвердження від ЗСУ про те, що наші захисники вже увійшли в Лиман.

У Міноборони закликали до тиші і зазначили, що бої за місто дуже важкі.

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