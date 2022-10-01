В оточенні перебуває понад 5 тисяч окупантів.

Російське командування не дозволило своїм військам вийти з Лиману, оточеного українськими Силами оборони.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ", - наголосив Гайдай.

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Як зазначив голова ОВА, ці російські військові "намагатимуться прорватися або здадуться у полон".

"Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів перекриті", - додав Гайдай.

Лиманський "котел" - що відомо

Ще кілька днів тому західні аналітики заявляли, що ЗСУ, схоже, мають намір оточити російські сили у Лимані Донецької області. Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

Бійці взяли всі шляхи під вогневий контроль, тому у росіян мало шансів повторити масовий відхід з позицій, як це було у Харківській області.

За останніми даними, ЗСУ, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Російські пропагандисти у своїх соцмережах підтверджують, що їхнє угрупування "в оперативному оточенні" та що загарбники ведуть "кругову оборону".

У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська мають суттєві результати на сході України і, зокрема, у Лимані Донецької області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію про оточення окупаційних військ поблизу Лиману. Він нагадав, що 8 років тому російські військові оточили українські війська під Іловайськом.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що під вогневим контролем Збройних сил України фактично всі підходи, логістичні шляхи супротивника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу до Лимана. За словами Череватого, на цьому напрямку ворожа армія досить сильно укріплена.

За даними ISW, ЗСУ відвоюють Лиман протягом наступних 72 годин. Українська артилерія продовжує блокувати єдиний шлях відходу російських сил на дорозі Кремінна-Торське.

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