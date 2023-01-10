Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує повідомлення про ситуацію в місті Соледар Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили.
Як зазначили аналітики Інститут вивчення війни (ISW) в свіжому звіті, найманці ПВК "Вагнера" заявили про захоплення території в межах Соледара. У зв'язку з цим, за даними Інституту, багато російських джерел обговорювали цей успіх у світлі того, що бійці "Вагнера" можуть оточити Бахмут.
Аналітики зазначили, що в соцмережах "гуляли" кадри, де видно, що "вагнерівці" беруть участь у бою біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Деякі російські блогери зазначили, що сили ПВК "Вагнер" проводять поквартальне просування в Соледарі та інших населених пунктах на північний схід від Бахмута і в самому Бахмуті.
В ISW нагадали, що 9 січня Пригожин підкреслив, що "виключно" підрозділи "Вагнера" займають позиції в Соледарі, та зазначив, що на даний час його найманці ведуть бої за будівлю міської адміністрації.
Аналітики ISW вважають, що Пригожин використовуватиме як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти успіхів.
Ситуація навколо Соледара
Кілька місяців поспіль російські окупанти намагаються захопити Бахмут та Соледар на Донбасі.
Окупанти безперервно обстрілюють Соледар з артилерії та інших озброєнь і перейшли до активних штурмових дій. Зокрема, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські захисники вісім діб ведуть безперервний бій на ближніх дистанціях в Соледарі. Російським окупантам вдалося зайти в забудову, але ЗСУ тримають все місто під вогневим контролем.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу російські окупанти розпочали потужний штурм міста.