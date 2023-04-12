Міністр назвав цю ситуацію абсурдом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про обезголовлення українського військового російськими окупантами: російських терористів потрібно вигнати з України та ООН.

У своєму акаунті в Twitter Кулеба нагадав, шо у мережі поширюється відео, як російські військові обезголовлюють українського військовополоненого.

"Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України та ООН...", - наголосив міністр.

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Він підкреслив, що РФ має понести відповідальність за свої злочини.

Обезголовлення воїна ЗСУ

Як повідомляв, ввечері 11 квітня у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

На це відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Раніше Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН й організації загалом.

30 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Росія отримала своє місце в Радбезі ООН незаконно, отже головування Росії в даній структурі можна вважати "поганим жартом".

Незважаючи на це, Росія з 1 квітня почала головувати в Раді Безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Головування РФ триватиме до кінця квітня. Воно відбулося в межах обов'язкової ротації керівництва, яка передбачена регламентом організації.

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