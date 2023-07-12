Тренування українських пілотів має розпочатися у серпні або вересні цього року.

До кінця першого кварталу наступного року перші американські винищувачі F-16 мають літати в українському небі, керовані пілотами ЗСУ.

"Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 будуть літати в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, тренування українських пілотів на цих літаках за кордоном мають розпочатися вже у серпні, або, можливо, на початку вересня поточного року. При цьому паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків, і самих F-16.

Відео дня

Кулеба додав, що в Україні весь цей час готуватимуться для підготовки спеціалістів, які обслуговуватимуть ці американські винищувачі. Зокрема, треба готувати інженерів, техніків, а також інфраструктуру.

"Багато є нюансів, тому графік може зсуватися. Але зараз і міністр оборони тут працює дуже активно. Ми робимо спільно все для того, щоб максимально пришвидшити цей процес", - підсумував міністр.

Винищувачі F-16 для України

Ще у травні була запущена підготовка навчальної бази, як матеріальної, так і методичної, для опанування українськими пілотами F-16. Повітряні сили відібрали кандидатів і передали всі ці списки партнерам. Українські союзники вже знають, скільки людей у нас є підготовлених.

Як раніше повідомляв УНІАН, на саміті НАТО було підписано меморандум про створення коаліції для підготовки українських пілотів. Її підписав міністр оборони України Олексій Резніков та його колеги з 11 країн - Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембурга, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща надасть українським пілотам доступ до своєї навчальної інфраструктури у рамках навчань

Вас також можуть зацікавити новини: