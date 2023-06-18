На навчальні курси вже виїхали офіцери бойового управління.

Навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але безпосередньо пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали.

"Наших пілотів вже "відправляють" вчитися кожен день... Списки дивлюся, хто ж поїхав. Дзвоню. Нє, на місці", - повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання.

Він зазначив, що рішення про навчання прийнято, але відправка наших пілотів на ці навчання ще очікується.

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"Не все так просто. Є різні навчальні тренувальні бази. Можливо, що буде одна основна, решта допоміжні, тому що крім пілотів є інші авіаційні фахівці, яких потрібно навчати. Якщо країна, яка не має на озброєнні F-16 може надати свою базу для початкової первинної льотної підготовки, то чому б ні. Можна розглядати різні варіанти. Цим саме й займається керівництво наше - їздить по різних країнах, зустрічається з колегами і вивчають різні авіаційні бази. Тому що нам потрібно все робити доволі швидко, водночас і якісно", - прокоментував Ігнат.

За його словами, українські авіаційні фахівці дійсно вже навчаються, і не перший тиждень.

"Йдеться про офіцерів бойового управління, які проходять певні курси. Самі пілоти, які вже будуть керувати авіаційними суднами - F-16 – поки що не виїхали", - зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Щодо авіаційної допомоги Ігнат сказав, що наше військове керівництво розглядає крім F-16 й інші моделі літаків для створення потужного авіаційного угруповування, зокрема F-18.

"Пріоритет, звичайно F-16, тому що ми розуміємо, що це треба вже і сьогодні. Але робота ведеться на різних напрямках, ніхто нічого не виключає", - зауважив він.

Коментуючи, в якому стані можуть бути надані Україні літаки F-16 він зазначив, що "ми не будемо отримувати те, що не буде працювати, тут алгоритм вже прорахований усіма учасниками новоствореної авіаційної коаліції". Ігнат звернув увагу, що хоча F-16 – це ровесник Міг-29, це теж 70-х років розробка, але західні винищувачі пройшли декілька етапів глибокої модернізації.

"І в ньому вузли і агрегати можуть замінюватись, тобто оновлюватись. Цей літак як конструктор", - пояснив Ігнат можливість оновлювати та покращувати можливості F-16.

Навчання українців на F-16

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що українські пілоти зможуть опанувати винищувачі F-16 набагато швидше, ніж за стандартні півроку - у них на це піде до 4 місяців.

15 червня у Брюсселі відбувалась зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО та Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"). За результатми засідання Резніков заявив, що почув важливі новини про "коаліцію винищувачів".

Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Поки що конкретних рішень щодо надання літаків Україні не було, проте Нідерланди оголосили, що навчання українських пілотів розпочнеться цього літа. В Польщі заявили, що також склали графік навчання.

У Міноборони України заявляли, що для перемоги над окупантами Україні буде достатньо чотири ескадрильї (48 літаків).

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