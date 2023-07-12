Таку обіцянку дав міністр оборони.

Польща надасть українським пілотам доступ до своєї навчальної інфраструктури у рамках навчань на американських винищувачах F-16.

Відповідну заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака оприлюднило Міністерство національної оборони країни у мікроблозі Twitter. Він назвав це рішення ще одним доказом рішучості підтримувати боротьбу України проти російського вторгнення.

"Зі свого боку, я обіцяю свою підтримку, відкриваючи доступ до нашої навчальної інфраструктури та курсів", - додав Блащак.

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Навчання на винищувачах F-16: останні новини

Вчора стало відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав з колегами з Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембурга, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Великої Британії меморандум про створення коаліції для підготовки українських пілотів.

За його словами, навчання авіаторів роботі з винищувачами F-16 розпочнуться на базі в Румунії у серпні цього року.

На початку липня очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що навчання українських пілотів все ще не розпочали, хоча союзники обіцяли, що це відбудеться у червні.

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