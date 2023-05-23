Наразі готується послідовність, хто за ким буде навчатися.

Підготовка навчальної бази, як матеріальної, так і методичної, для опанування українськими пілотами F-16 вже запущена. Наразі Повітряні сили вже відібрали кандидатів і передали всі ці списки партнерам. Українські союзники вже знають, скільки людей у нас є підготовлених.

"І готується послідовність, хто за ким буде навчатися. Їм треба оцінити, можна сказати, пропускну здатність своїх навчальних підрозділів. І оскільки це коаліція, тобто задіяні кілька країн, це все треба узгодити. Тобто формально можна вважати, що процес розпочато, але безпосередньо льотчики поки що не в ділі", - розповів український пілот із позивним "Джус" в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки".

За його словами, те, що пілоти можуть опанувати F-16 за 4-6 місяців, є реалістичною оцінкою. Однак наразі є питання, де буде саме це проводитись, на чиїх саме літаках, чиї інструктори будуть і так далі.

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"Ми бачимо, що європейські країни виявляють ініціативу саме в підготовці, хоча наші хлопці проходили оцінку в США, тобто певно, будуть технічні моменти. Треба розуміти, що це буде не завтра, але терміни у 4-6 місяців – реалістичний діапазон, тому ми від нього відштовхуємось", - підсумував "Джус".

Навчання українських пілотів на F-16

Як раніше повідомляв УНІАН, займатися забезпеченням України бойовими повітряними силами будуть Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія. Пізніше Португалія вирішила приєднатися до коаліції винищувачів.

У Повітряних силах заявили, що до країн Європи виїхали передові групи для вивчення процесу навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.

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