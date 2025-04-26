Беседін назвав ситуацію у місті "максимально складною і критичною".

Ситуація у місті Куп’янську на Харківщині зараз максимально складна і критична. Про це розповів начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу Ми – Україна.

За його словами, у росіян не вдається пройти до міста і захопити його з того часу, як у 2022 році воно було деокуповане, тому вони його почали нищити.

"Нищити систематично, застосовуючи весь спектр озброєння, в тому числі керовані авіаційні бомби. На сьогодні вже 189 авіаційних ударів по території громади. З них два півторатонні КАБи", - повідомив Беседін.

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Водночас, наголосив він, у громаді залишаються цивільні люди, які щодня зазнають травм і навіть гинуть.

Ситуація на Харківщині

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія вже розпочала наступ на Харківщину. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог намагається знайти слабкі місця в українській обороні. При цьому Синєгубов наголосив, що всі намагання ворога були припинені Збройними силами України. "Ворог фактично був знищений і продовжує знищуватися на всіх абсолютно підходах до територій Харківської області", - наголосив він.

Також ворожа армія різними видами озброєння обстрілює сам Харків. Як розповіли в обласній прокуратурі, 18 квітня під час удару по Харкову російська ракета вибухнула в повітрі навмисне - з метою завдати якомога більшої шкоди. "Під час огляду встановлено, що підрив ракети відбувся у повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів", - пояснили у відомстві.

На думку нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, окупанти хочуть створити буферну зону по півночі Харківщини, утім у них зараз немає відповідних сил. І для цього, зазначив він, росіяни й почали "харківську операцію", яка не досягнула того успіху, на який вони сподівалися, адже були зупинені українськими військами.

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