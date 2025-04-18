Всього по місту окупанти випустили три ракети "Іскандер" з касетними боєприпасами.

При ударі по Харкову російська ракета вибухнула в повітрі навмисне - з метою завдати якомога більшої шкоди.

Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі. "Під час огляду встановлено, що підрив ракети відбувся у повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних обєктів", - деталізував речник облпрокуратури.

Він повідомив, що усього по місту ворог застосував 3 балістичні ракети "Іскандер" осколочно-фугасної дії, внаслідок чого під ударом опинилося цивільне підприємство та житлові спальні квартали. Пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків та понад 30 автомобілів.

За словами речника прокуратури, станом на зараз постраждали 52 цивільні особи, серед них 5 дітей віком 2, 4, 14, 16 та 17 років. "Одна особа - чоловік 78 років загинув. Він спав у своїй кварирі", - розповів речник.

Ракетний удар по Харкову

Сьогодні вранці РФ ударила балістичними ракетами з касетними боєприпасами по Харкову. Внаслідок удару одна людина загинула, кількість поранених постійно зростає і вже перевалила за пів сотні.

Коментуючи удар міський голова Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакували Харків трьома балістичними ракетами "Іскандер". Одна з них вибухнула у повітрі просто біля вікон житлової 16-поверхівки.

Вас також можуть зацікавити новини: