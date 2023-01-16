Також у місті пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.

Двоє людей дістали поранення внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами міста Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок сьогоднішнього ранкового ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.

"За уточненою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Куп‘янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Жінці допомогу надали на місці", - зазначив Синєгубов.

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Окрім того,. протягом минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Ситуація на Харківщині

13 січня РФ із артилерії обстріляла Харківщину. Під обстріл потрапило смт Дворічна Куп'янського району. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

Наступного дня Росія завдала ударів по Харкову. Загарбники цілили по інфраструктурі міста, було чотири "прильоти". Одразу після вибухів у місті почалися проблеми з електропостачанням, метро зупинило роботу.

Вчора, 15 січня, у Харкові та області повністю відновили електропостачання.

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