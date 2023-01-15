У більшості споживачів електропостачання було відновлене ще вночі.

Станом на ранок 15 січня заживлено усіх споживачів Харкова та Харківської області, які були відключені від електропостачання внаслідок обстрілів області російськими окупантами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він нагадав, що 14 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла.

"До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлене. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів", - написав Синєгубов.

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Наслідки російської атаки 14 січня

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Синєгубов повідомив, що зафіксовано було два "прильоти" ворожих ракет в об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області.

Увечері президент України Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок масованої ворожої ракетної атаки по території України є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Київській областях.

У ДТЕК попередили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії після вчорашнього масованого удару росіян по Україні. У населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.

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