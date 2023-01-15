Станом на ранок 15 січня заживлено усіх споживачів Харкова та Харківської області, які були відключені від електропостачання внаслідок обстрілів області російськими окупантами.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він нагадав, що 14 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. У Харківській області були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, через які застосовуються аварійні відключення світла.
"До 1 години ночі 15 січня завдяки самовідданій роботі енергетиків у більшості споживачів електропостачання було відновлене. Станом на 8:30 заживлено 100% споживачів Харкова та області, які були відключені внаслідок обстрілів", - написав Синєгубов.
Наслідки російської атаки 14 січня
Як повідомляв УНІАН, 14 січня Синєгубов повідомив, що зафіксовано було два "прильоти" ворожих ракет в об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області.
Увечері президент України Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок масованої ворожої ракетної атаки по території України є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим найскладніша ситуація спостерігається у Харківській та Київській областях.
У ДТЕК попередили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії після вчорашнього масованого удару росіян по Україні. У населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.