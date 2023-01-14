Наразі дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.

Вранці 14 січня 2023-го року в Харкові пролунала серія вибухів, є "прильоти", місцеві пабліки повідомляють про стовп чорного густого диму після вибуху.

Інформацію про те, що місто обстрілює Росія, спочатку підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, а згодом про це повідомив і мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі", - написав Терехов. Наразі дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. Згодом він уточнив, що "прильотів" було два.

Відео дня

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, одразу після вибухів у місті почалися проблеми з електропостачанням, метро зупинило роботу.

Карта тривог станом на ранок 14 січня 2023-го року

Варто зазначити, що вранці 14 січня було оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Росія обстрілює Харків

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ до України окупанти обстрілюють Харків. У місті багато зруйнованих житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

13 січня внаслідок обстрілу російськими окупантами Куп'янського району Харківської області загинули дві жінки.

У ніч на 11 січня Росія обстріляла Харків із РСЗВ "Смерч" та влучила у склад піротехніки у Київському районі міста.

9 січня РФ накрила ракетним ударом ринок селища Шевченкове, двоє людей загинули, багато постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: