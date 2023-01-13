Під обстріл російської артилерії потрапило смт Дворічна Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами Куп'янського району Харківської області загинули дві жінки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Під обстріл російської артилерії потрапило смт Дворічна.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59-ти та 64-х років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано", - зазначив голова ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 січня Росія обстріляла Харків із РСЗВ "Смерч", було влучання у склад піротехніки у Київському районі міста. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів.

Раніше, 9 січня Російська Федерація цинічно завдала ракетного удару по ринку селища Шевченкове. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них - дитина. Двоє людей померли.

Тим часом у ЗСУ спростовують повідомлення росіян про захоплення Соледару Донецької області. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що запеклі бої тривають у місті.

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