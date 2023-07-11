Журналісти відвідали деокуповану Новодарівку і подивилися, що залишили за собою окупанти.

На відбитих у ворога позиціях українські бійці знаходять не тільки трупи самих окупантів, але також безліч різних артефактів, що вказують, звідки прибули солдати, які беруть участь у війні проти України. Про це пише The New York Times у репортажній статті зі звільненого села Новодарівка в Запорізькій області.

"Для українських солдатів однією з переваг досягнення хоча б повзучого наступу в ході вже місячного контрнаступу на півдні України є привласнення готових укріплень у відступаючих росіян, які за місяці підготовки вирили глибокі, добре захищені окопи", – йдеться в публікації.

Займаючи колишні ворожі позиції, українці не тільки отримують непогані оборонні позиції вже для себе, а й можуть вивчати "русский мир" по розкиданих всюди "військових уламках" і особистих речах російських солдатів.

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Деякі примітні знахідки українські солдати показали журналістам: кілька куль, покритих блискітками і прикріплених до зв'язки ключів, брусничний сироп з Якутії, російський чай "За Победу".

Менш примітні, але зате у великій кількості на кинутих росіянами позиціях знаходять кинутий одяг ("легіони брудних шкарпеток"), бронежилети, плащі, постільні приналежності, армійські пайки тощо.

У стінах напівзруйнованих будинків російські солдати видряпали назви своїх рідних міст або регіонів: Владикавказ (південний захід РФ) і Примор'я (регіон на узбережжі Тихого океану, недалеко від Японії).

При цьому в окрузі всюди залишаються сліди активних боїв – згорілі російські танки, підбиті американські бронеавтомобілі MaxxPro, використовувані ЗСУ, а також трупи.

"Одним з похмурих завдань було повернення останків українських солдатів, які загинули, захищаючи село в перші місяці війни, коли російські війська швидко наступали", – пише NYT.

Як з'ясувалося, росіяни не знайшли часу з квітня 2022 року, щоб поховати тіла семи українських солдатів, загиблих на початку вторгнення.

Перед нинішнім контрнаступом українці час від часу запускали дрони над ще окупованим селом, щоб переконатися, що росіяни не переміщали тіла. Зараз нарешті з'явилася можливість забрати їх. До теперішнього моменту це були вже просто скелети, які потрібно ідентифікувати по ДНК.

Що стосується загиблих росіян, то українці прибрали ті трупи, які можна було без ризику вивезти. Решту поки просто присипали землею. Однак над окопами все одно лежить страшний трупний сморід.

Ситуація на фронті - останні новини

В районі Берховки під Бахмутом ЗСУ розбили росіян і зайняли їхні позиції. Ворогам дісталося під час контрнаступальних дій 225 окремого штурмового батальйону. Контратака росіян провалилася.

Як пояснив прес-секретар Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, зараз ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках – Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. На трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника.

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