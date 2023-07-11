Аналітики відзначили, що Україна відбила приблизно 253 квадратних кілометри території.

Українські захисники в ході контрнаступних операцій з початку літа 2023 року звільнили стільки ж території, скільки армія РФ захопили більш ніж за шість місяців. Зазначається, що Сили оборони відбили понад 250 квадратних кілометри території.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що цифри в офіційних звітах Міноборони України про звільнені території відрізняються від даних ISW, тому що Київ "по-різному розраховував свій первісний контроль над територією".

"Російські сили захопили всього 282 квадратних кілометри на всьому театрі військових дій з 1 січня (2023 року - УНІАН). За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців", - йдеться у звіті.

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За інформацією експертів, з початку визвольної операції Сили оборони відбили приблизно 253 квадратних кілометри території.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, Сили оборони розпочали свій контрнаступ. Відомо, що російські окупанти зосередилися на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському та Лиманському напрямку, де тривають запеклі бої.

Зазначається, що українські захисники за тиждень завдали понад 70 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 11 складах боєприпасів ворога.

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