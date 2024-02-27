Ініціатива Чехії передбачає закупівлю ЄС боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки України.

Низка європейських країн підтримують ініціативу Чехії щодо закупівлі Європейським Союзом боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки військових зусиль України, Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту в Парижі, пише Le Monde.

За його словами, 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів для України.

"Чеська ініціатива має велику підтримку з боку низки країн. Це дуже сильний сигнал, надісланий Росії", – зазначив Фіала.

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Президент Франції Еммануель Макрон назвав цю пропозицію Чехії "сумісною" з минулою політикою Євросоюзу і оголосив, що Париж приєднається до неї.

Зброя для України

Чехія хоче організувати групу країн для допомоги у фінансуванні поставок Україні боєприпасів, необхідних для відбиття вторгнення Росії. Президент країни Петр Павел заявив, що Прага знайшла поза межами ЄС 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові снаряди. Чехія готова бути посередником у постачанні їх для України.

Раніше УНІАН писав, що країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 мільярда для екстреного фінансування закупівлі боєприпасів для України. Артснаряди мають придбати за кордоном для зміцнення лінії фронту.

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