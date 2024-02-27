Низка європейських країн підтримують ініціативу Чехії щодо закупівлі Європейським Союзом боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки військових зусиль України, Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту в Парижі, пише Le Monde.
За його словами, 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів для України.
"Чеська ініціатива має велику підтримку з боку низки країн. Це дуже сильний сигнал, надісланий Росії", – зазначив Фіала.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав цю пропозицію Чехії "сумісною" з минулою політикою Євросоюзу і оголосив, що Париж приєднається до неї.
Зброя для України
Чехія хоче організувати групу країн для допомоги у фінансуванні поставок Україні боєприпасів, необхідних для відбиття вторгнення Росії. Президент країни Петр Павел заявив, що Прага знайшла поза межами ЄС 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові снаряди. Чехія готова бути посередником у постачанні їх для України.
Раніше УНІАН писав, що країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 мільярда для екстреного фінансування закупівлі боєприпасів для України. Артснаряди мають придбати за кордоном для зміцнення лінії фронту.