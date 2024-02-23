Міністерство оборони країни заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших країн.

Чехія хоче організувати групу країн для допомоги у фінансуванні поставок Україні боєприпасів, необхідних для відбиття вторгнення Росії.

Як повідомляє Bloomberg, ініціатива вперше з’явилася минулих вихідних, коли президент країни Петр Павел заявив, що Прага знашла поза межами ЄС 800 000 боєприпасів, більше половини з яких становлять 155-міліметрові снаряди. Чехія готова бути посередником у постачанні цих боєприпасів для України.

Міністерство оборони країни заявило, що координує зусилля та заручилося попередніми зобов'язаннями від Канади та Данії, а також низки інших країн.

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Політичні суперечки в Конгресі призвели до того, що протягом кількох місяців США затримують допомогу Києву на суму понад 60 мільярдів доларів. Європейський Союз намагається реалізувати план постачання 1 мільйона снарядів в Україну, а також має розбіжності щодо фонду військової допомоги в розмірі 5 мільярдів євро, призначеного для відшкодування державам-членам за постачання нової зброї Києву.

Сума, необхідна для угоди з Чехією, становить 1,5 мільярда доларів, пише Financial Times з посиланням на людей, знайомих з ходом обговорень. Офіційні особи в Празі заявили, що не можуть уточнити деталі фінансування або походження боєприпасів.

Зброя для України - закупівлі за межами ЄС

17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням. Йдеться, зокрема про 800 тисяч снарядів.

При цьому Канада вже дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн.

Більшість країн на засіданні постійних представників ЄС підтримали рішення використати спільні кошти для закупівлі снарядів, які вироблені поза межами ЄС, однак Франція, Греція та Кіпр заблокували ініціативу.

Нещодавно ці три країни заборонили також витрачати "європейські" гроші на закупівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Їх мали закуповувати за гроші "Фонду миру" Європейського Союзу у межах великої поставки оборонної продукції турецького виробництва для "задоволення нагальних потреб України".

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