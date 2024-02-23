Ініціатором закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія.

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 мільярда для екстренного фінансування закупівлі боєприпасів для України. Артснаряди мають придбати за кордоном для зміцнення лінії фронту.

Як повідомляє Financial Times, ініціатором закупівлі боєприпасів за межами ЄС виступає Чехія. Таким чином мають компенсувати повільний розгляд допомоги Україні в американському конгресі та затримки у європейському виробництві.

Поки європейські столиці сперечаються про продовження основного механізму військової підтримки Києва з боку ЄС, Прага взяла на себе роль лідера. За словами співрозмовників видання, Чехія намагається організувати цей процес з лютого 2022 року, але, щоб виділити необхідну кількість коштів, потрібна допомога європейських партнерів. Деякі члени ЄС уже зробили свій внесок

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"Чехи виконали всю роботу, але їм потрібні гроші від інших", - сказала людина, обізнана про цю ініціативу.

Як вказується, на зустрічі в Брюселі у середу посли ЄС не змогли досягти угоди щодо закупівлі боєприпасів за межами блоку і поставили за мету узгодити правила нового вливання капіталу до саміту лідерів ЄС 21 березня.

Німеччина просить зменшити її умовний внесок у розмірі приблизно 1,25 млрд євро, щоб відобразити її велику двосторонню військову допомогу Україні, яка цього року становитиме 7 млрд євро.

Водночас Франція і Греція наполягають на тому, щоб зброю і боєприпаси купували тільки у виробників ЄС і Норвегії, що не дасть змоги фінансувати чеський план або боєприпаси зі США.

Закупівля боєприпасів за межами ЄС

Як відомо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням. Йдеться, зокрема про 800 тисяч снарядів.

При цьому Канада вже дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн.

Більшість країн на засіданні постійних представників ЄС підтримали рішення використати спільні кошти для закупівлі снарядів, які вироблені поза межами ЄС, однак Франція, Греція та Кіпр заблокували ініціативу.

Нещодавно ці три країни заборонили також витрачати "європейські" гроші на закупівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Їх мали закуповувати за гроші "Фонду миру" Європейського Союзу у межах великої поставки оборонної продукції турецького виробництва для "задоволення нагальних потреб України".

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