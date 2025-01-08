Ворог просунувся в Торецьку та Кураховому.

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських сил оборони, і за минулу добу їм вдалося просунутися на Донеччині, зокрема, в Кураховому та Торецьку, на Харківщині, а також у Курській області.

Як повідомили аналітики DeepState, ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, біля Нескучного та Янтарного у Донецькій області. Також ворог має просування у Дворічній на Харківщині.

Крім того, за повідомленням аналітиків, окупантам вдалося просунутись у Новоіванівці та біля Нової Сорочини у Курській області.

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Напередодні ворогу вдалося захопити одразу три населені пункти на Донеччині та Харківщині - Лозову, Іванівку та Шевченко. Водночас речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявлялв, що інформації про захоплення Лозовї на Харківщині поки не надходило.

Також у DeepState повідомляли, що росіяни майже повністю окупували Курахове Донецької області. Зазначалось, що станом на кінець доби 6 січня у межах Курахового на околицях ТЕС була певна кількість спостережних пунктів. При цьому глобально це вже не впливає на контроль над містом.

Також повідомлялось, що росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де очікується нарощення кількості атак ворога.

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