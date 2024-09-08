Курська битва залежить від російської залізниці, дозвіл США може все вирішити, - BI

Українці могли б зруйнувати ключові залізничні мости, якби партнери дозволили бити своєю зброєю вглиб території РФ.

Курська операція допомогла Україні захопити територію розміром з Лос-Анджелес і поставила Росію в незручне становище. Схоже, що це також порушує роботу російської залізничної системи. І якщо США погодяться на вимоги України дозволити глибші удари по Росії з використанням ракет американського виробництва, здатність Росії перекидати війська та постачання може бути серйозно пошкоджена, пише Business Insider.

Росія залежить від залізниці для транспортування військ і постачання озброєння. Російські підрозділи не мають органічних транспортних можливостей, щоб працювати далеко від залізничних станцій. Проблема сьогодні полягає в тому, що скупчення сил з усієї Росії - близько 30 000 військових, за оцінками України - для блокування українського вторгнення перевантажує залізничні станції в районі Курська та створює брак локомотивів.

БелЖД, профспілка білоруських залізничників, оголосила, що станом на 12 серпня керівництво російської залізниці звернулося до білорусів з проханням не відправляти поїзди на станції Орловсько-Курської лінії. Це фактично розриває залізничне сполучення між Білоруссю та Росією.

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"На станціях Смоленського району Московської залізниці спостерігається скупчення великої кількості "кинутих" поїздів (за кодом 12 – відсутність локомотива)", – повідомили в білоруському союзі.

"Ця обставина також впливає на ритмічність відправлення вантажних поїздів з БЖД у напрямку Московської залізниці та призводить до порушення графіка руху", - додали у компанії.

ЗСУ вже створили проблеми

Необхідність змінити маршрут поїздів з Курська також створила проблеми. Згідно зі статтею від 19 серпня на європейському сайті ділових новин bne IntelliNews, український "прорив призвів до серйозного збою в роботі залізниці, паралізувавши ключові маршрути по всій країні". Наскільки може бути перевантажена російська залізнична мережа, невідомо.

"Ми бачили, як білоруські залізничники повідомляють про те, як росіяни захопили залізничні перевезення на південному заході Росії, щоб віддати пріоритет військовому матеріально-технічному забезпеченню для реагування на Курському напрямку. Ми не змогли незалежно перевірити ці звіти, але у мене немає причин сумніватися", - сказав Джордж Баррос, експерт з Росії Вашингтонського інституту вивчення війни.

Російські залізниці були в поганому стані ще до Курської операції. Блогери РФ попередили, що санкції Заходу проти експорту кулькових підшипників до Росії призвели до погіршення технічного обслуговування та спричинили дефіцит локомотивів. Повідомляється, що посадовцям російської залізниці погрожували покаранням, а в 2023 році керівництво російської залізниці визнало, що через брак технічного обслуговування локомотивів і запасних частин торік було скасовано 42 600 поїздів.

"З мого власного досвіду, коли я був командиром бригади в 101-й повітряно-десантній дивізії, нам постійно не вистачало вантажного транспорту. Справа в тому, що ні в кого, навіть у росіян, немає достатньої кількості локомотів для великих переміщень у короткий термін", ​​– сказав генерал у відставці Бен Ходжес.

Поки що сподівання Києва на те, що Росія відведе війська на Курськ від своїх наступальних дій на сході та півдні України, не виправдалися. Російські сили продовжують йти вперед у кривавих атаках на такі місця, як Покровськ у Донецькій області.

Замість цього Росія спішно розгорнула масу військовозобов’язаних, а також сили внутрішньої безпеки з національної гвардії Росгвардії, МВС і розвідувальної служби ФСБ у рамках "контртерористичної" операції під командуванням ФСБ. У будь-якому випадку, ці одиниці потрібно транспортувати з усієї Росії, а потім постачати їм озброєння. Покладання на залізницю потребуватиме надзвичайної кількості транспортних засобів, тому ймовірно, що російським військам під Курськом знадобиться кілька залізничних станцій, які залежать від обмеженої кількості залізничних мостів.

"Багато таких вузьких місць на мостах легко знайти", - сказав Баррос, який визначив чотири ключові мости в Курській, Орловській і Брянській областях.

Чи витримає російська залізниця?

Проте інші експерти кажуть, що російська залізнична система має достатню глибину, щоб впоратися з перебоями.

"Вторгнення України може змусити Росію перепризначити маршрути військового логістики на Харківський фронт через сусідні регіони. Це подовжить час, необхідний для постачання матеріальних засобів з Ленінградського та Московського військових округів, але навряд чи це буде значною затримкою", - сказав Каллум Фрейзер, експерт з Росії дослідницького центру британського Royal United Services Institute.

Проте Україна зібрала дані про російську залізничну систему, що полегшить переривання роботи, зазначив Фрейзер. "Оцифрування російською залізничною інфраструктурою, включаючи такі аспекти, як інтегрована система управління інфраструктурою, означає, що Україна отримала доступ до даних про постачання зброї із захопленої залізничної станції. У цій системі може бути більше слабких місць, якими Україна могла б скористатися", - додав експерт.

Оскільки Україна стверджує, що контролює 800 квадратних км російської території навколо Курська, тепер вона має передову базу всередині Росії, з якої запускає ракети та безпілотники по цілях у глибині Росії. Зокрема, американські керовані артилерійські ракети ATACMS можуть вражати ключові об’єкти, такі як аеродроми, склади постачання — і залізничні мости. У Курській області близько тисячі річок і менших водойм.

Українська авіація вже зруйнувала кілька мостів через річку Сейм на схід від Курська. Однак адміністрація Байдена відмовилася надати Україні дозвіл на запуск ракет великої дальності ATACMS по цілях у Росії за українсько-російським кордоном. Баррос вважає, що Україна може серйозно порушити російське залізничне сполучення та логістику, якщо США знімуть ці обмеження.

"Мережа залізниць Росії в Брянській, Курській, Орловській, Бєлгородській і Воронезькій областях має деякі природні вузькі місця, де ці залізничні лінії проходять через мости, щоб перетнути річки. Було б чудово, якби, наприклад, українські сили могли знизити здатність російських сил використовувати залізницю в цьому секторі, використовуючи ATACMS для руйнування цих залізничних мостів", - сказав Баррос.

Курська операція - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція була відповіддю на російські плани зі створення буферної зони на українській території. До її проведення призвела нестача далекобійної зброї у Сил оборони.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "багато чого" досягла у своєму наступі на Курському напрямку на території Росії.

У ISW заявили, що Курська операція вплинула на весь фронт і впливатиме на РФ і після наступу на Покровськ. Вторгнення в Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

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