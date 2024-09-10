Наголошується, що російська промисловість продовжує працювати в режимі війни, а російська артилерія переважає українську щонайменше втричі.

Продовжується операція Сил оборони України на території Курської області РФ. І чим довше українські військові утримують там позиції, тим слабшим стає російський диктатор Володимир Путін.

Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Зазначається, що ця операція викрила вразливість передових сил РФ і продемонструвала здатність України здійснювати несподівані стратегічні удари.

"Це також допомагає краще захищати Україну та її північні центри, відсуваючи місця, з яких Росія може здійснювати смертоносні атаки. Близько 900 квадратних кілометрів території в Курській області зараз утримується українськими силами. Це спричинило тиск на Путіна. Після початкового безладу російські війська зараз розгортаються в цьому районі в більшій кількості", – йдеться в заяві міністра.

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Наголошується, що російська промисловість продовжує працювати в режимі війни, а російська артилерія переважає українську щонайменше втричі. Крім того, Росія також призиває або рекрутує додатково 400 000 солдатів цього року.

"Отже, на найближчі тижні очевидні дві речі. Українцям потрібно зміцнити свою лінію фронту на сході, і вони намагатимуться утримати територію в Курську. Чим довше вони утримують Курськ, тим слабшим стає Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна. (...) І саме тому захист Великої Британії починається в Україні. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться на Україні. Якщо великі держави перекроюють міжнародні кордони силою, це підриває суверенітет і безпеку всіх націй", – додав Гілі.

Війна в Україні: важливі заяви партнерів

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден не виключає надання Україні дозволу на удари поставленим озброєнням вглиб території РФ.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс повідомив, що Амстердам схвалив застосування переданого Україні озброєння для ударів по цілях, розташованих на території Російської Федерації. Цей дозвіл стосується і винищувачів F-16.

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