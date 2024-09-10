Міністр оборони Нідерландів наголосив, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16.

Нідерланди схвалили застосування переданого Україні озброєння для ударів по цілях, розташованих на території Російської Федерації. Таку заяву зробив в інтерв'ю виданню FAZ міністр оборони країни Рубен Брекелманс.

"Україні дозволяється застосовувати нашу зброю на російській території в оборонних цілях відповідно до міжнародного права", – наголосив чиновник.

Він додав, що цей дозвіл поширюється і на винищувачі F-16. Брекелманс також закликав інші країни Заходу наслідувати цей приклад.

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"Якщо Україна, яка має право на самооборону, зазнає нападу з прикордонних районів або з російських аеродромів, то може атакувати військові цілі. Те ж саме стосується і ракет противника – вони можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією. Дозвіл також поширюється і на винищувачі F-16", – додав міністр оборони Нідерландів.

Допомога Україні від Нідерландів: це варто знати

Під час останнього засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що Амстердам передає Києву обладнання для технічного обслуговування і ракети класу "повітря-повітря" до багатоцільових винищувачів F-16. Жодних деталей про кількість і типи обладнання, як і щодо термінів поставок, міністр не розкрив.

Раніше командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Амстердам не обмежує використання переданих Києву винищувачів F-16, у тому числі й у повітряному просторі Російської Федерації. Він наголосив, що країна не запроваджувала жодних обмежень на використання та дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни.

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