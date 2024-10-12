Починаючи з 10 жовтня, російські війська активізували контрнаступ у Курській області.

Росіяни 10 жовтня активізували контрнаступ у Курській області, з метою максимально витіснити українські війська з цієї території до погіршення погодних умов восени-взимку. Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, російські війська одночасно активізували контратаки в Глушківському районі, на лівому фланзі головного українського виступу в Коренівському районі та на правому фланзі головного українського виступу в Суджанському районі.

Російські воєнкори стверджували, що російські сили оточили до двох українських батальйонів у Коренівському районі, однак аналітики ISW цього не підтверджують. Також росіяни стверджують, що витіснили українські сили з більшої частини Глушківського району 10 і 11 жовтня, хоча ISW ще не спостерігав візуальних підтверджень цих ймовірних російських наступів.

Як зазначають аналітики, посилені російські контратаки можуть переслідувати дві основні цілі. По-перше, вони, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з Курської області до того, як погана погода восени і взимку призведе до обмеження маневрів на полі бою.

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"Російське військове командування може бути занепокоєне тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області та нададуть українським силам більше часу для закріплення на своєму головному виступі й зміцнення наявних позицій, а також ще більше ускладнять зусилля Росії з відтіснення українських військ через кордон", - пишуть аналітики.

Крім того, зазначають в ISW, російське військове командування, ймовірно, прагне швидко витіснити українські сили з Курської області, щоб вивільнити бойову міць для пріоритетного наступу в Донецькій області.

"Російське військове командування, ймовірно, сподівається, що, швидко ліквідувавши українське вторгнення до Курської області, воно зможе перекинути сили з Курської області до Донецької області, запобігти кульмінації свого наступу та досягти своїх оперативних цілей із захоплення Покровська та ліквідації ширшого українського виступу на заході Донецької області", - заявляють в ISW.

Ситуація в Курській області - що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні.

Увечері 10 жовтня в DeepState повідомили, що російські окупаційні війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України. При цьому 11 жовтня в Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомили, що в Курській області українська армія зірвала задум росіян, армія РФ втратила багато техніки.

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