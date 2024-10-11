Внаслідок зіткнень російська армія втратила багато техніки.

У Курській області українська армія зірвала задум росіян. Армія РФ втратила багато техніки, заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

Як зазначив Коваленко в Telegram, плани росіян було зруйновано. Втім, наразі деталей актуальних подій на Курщині очільник ЦПД не розкрив.

"У Курській області вдалося наразі зірвати задум росіян. Без деталей, але в армії РФ значні втрати в техніці", - зазначив він.

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Операція в Курській області - які новини вже повідомлялися

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російський контингент в Курській області вже досяг чисельності в 50 тисяч особового складу. Він відзначив, що йдеться про військових, які раніше перебували на інших напрямках.

Тим часом видання Forbes повідомляє, що українські захисники потрапили в "жорстку" пастку в Курській області. Зазначається, що українська сторона втратила щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker.

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