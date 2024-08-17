Росія вже вивела з України кілька бригад неповного складу загальною чисельністю до 5000 військовослужбовців.

Українські сили 6 серпня перетнули кордон Курської області і за 10 днів від початку операції захопили понад 80 населених пунктів і взявши в полон близько 2000 осіб. Про це пише The Wall Street Journal, зазначаючи, що наступ ЗСУ надихнув країну, змучену 2,5 роками війни. Він також дав зрозуміти прихильникам Києва, що країна все ще продовжує боротьбу і може успішно проводити складні та інноваційні наступальні операції.

Західні військові оцінки припускають, що Україна направила в Курськ до 6000 солдатів і має до 4000 додаткових військовослужбовців для підтримки в Сумській області.

Щоб уникнути ослаблення лінії фронту, значна частина військ була з резервних сил, які Україна створювала із західною підтримкою для операцій наприкінці цього року і в 2025 році, розповіло виданню джерело, знайоме з операцією.

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У відповідь Росія станом на середину минулого тижня вивела з України кілька бригад неповного складу, що загалом становило до 5000 військовослужбовців. Одна бригада була з Донецької області, але інші були з менш важливих районів.

"Тим не менш, Росії, можливо, доведеться вивести більше військ з України, якщо вона захоче повернути територію, що вимагатиме більше сил, ніж в України, і, ймовірно, повинно налічувати більше 20 000 належним чином навчених військовослужбовців", - пише WSJ.

Вторгнення ЗСУ до Курської області - що відомо

Українські захисники на початку серпня розпочали операцію на території Курської області, вже звільнено понад 80 населених пунктів, є чимало ліквідованих російських окупантів, сотні супротивників опинилися в полоні. Українська сторона на Курщині вже створила військову комендатуру, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

При цьому, як писав Forbes, ЗСУ ризикують найрідкіснішою і найціннішою зброєю на Курщині. Так, у боях втрачено один із британських танків Challenger 2, кілька американських бойових машин піхоти Stryker і одну з дорогоцінних високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва.

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