При цьому Росія використовує "загородзагони" з чеченців, щоб не дозволити призовникам відступити.

Через вісім днів з моменту вторгнення в Курську область Росії ЗСУ повністю зайняли перший великий населений пункт: місто Суджа. Крім того, вони захопили в полон рекордну кількість російських військових, які обороняли місто. І, як пише аналітик Forbes Девід Екс, серед захоплених у полон російських військових були, зокрема, призовники, що багато говорить про основну динаміку боїв у Курській області.

Як зазначає аналітик, офіційно в Росії призовники - чоловіки у віці від 18 до 30 років, які протягом року проходили обов'язкову військову службу, - повинні були служити суворо на другій лінії фронту і не повинні брати участь у бойових діях.

"Усе змінилося в Курську, коли український наступ захлеснув частини та підрозділи, які ніколи не повинні були перебувати на передовій. Було кілька випадків, коли великі групи розгублених і наляканих російських призовників, деякі з яких за час своєї швидкої військової підготовки встигли зробити лише кілька пострілів з гвинтівки, здавалися в полон загартованим у боях українським військам", - ідеться в статті. Відео дня

При цьому призовників, які намагалися відступити, відкинули назад чеченські "загороджувальні загони".

Як нагадує аналітик Forbes, це ще радянська традиція, коли загороджувальний загін змушує погано вмотивованих солдатів битися, погрожуючи їм арештом або навіть розстрілом. Порівняно з добре навченими професійними військами, недостатньо підготовлені призовники з більшою ймовірністю спробують втекти, потрапивши під обстріл. Тому, зазначає аналітик, призовники і загородзагони в російській армії діють паралельно.

При цьому примус 488-го мотострілецького полку розвернутися і вступити в бій не покращив його шансів у бою з 88-ю механізованою бригадою ЗСУ, і частина полку була захоплена українським спецназом.

І подібні неприємності можуть чатувати на росіян і далі, пише Forbes, оскільки Кремль відправляє дедалі більше призовників у Курськ. Це вже викликає невдоволення серед простих росіян, які ніколи не очікували, що їхні сини-призовники братимуть участь у реальних бойових діях.

Як пише Forbes, поки що незрозуміло, чому Кремль порушує свою політику, що забороняє участь призовників у бойових діях, і ризикує спричинити політичну кризу. Можливо, російські командири бережуть свої професійні війська для триваючого наступу на сході України.

"Але також можливо, що "зайвих" професійних військ просто немає в наявності - відправка здібних солдатів до Курська призведе до появи нових проломів у російських лініях в Україні. Передислокація професійних солдатів може допомогти стримати українське вторгнення, але з ризиком спровокувати українські прориви в інших місцях", - йдеться в статті.

Бої в Курській області - СБУ взяла в полон росіян

У Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня взяли в полон 102 російських військових. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни ЦСО "А" СБУ.

Як повідомило видання Financial Times, представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Факт ведення роботи над підготовкою обміну виданню підтвердили в українській розвідці.

Точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується. Але видання зазначило, що за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

Вас також можуть зацікавити новини: