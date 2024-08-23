Видання зазначає, що поки що немає явних ознак ослаблення атак на українські позиції.

Вторгнення ЗСУ на територію Росії 6 серпня відкрило новий фронт і поставило під сумнів думку про те, що війна зайшла в глухий кут. Україна сподівається, що наступ змусить Росію перенаправити свої війська з Донбасу - центру бойових дій на сході країни. Джерело в українському уряді підтвердило The Economist, що військова активність у Донбасі знизилася з 16 серпня, за винятком наступу на Покровськ.

Однак видання вирішило самостійно оцінити, чи дійсно активність на лінії фронту змінюється. Для цього використовувалися супутникові дані НАСА для моніторингу високотемпературних теплових явищ, таких як пожежі та гарячий дим. Потім їх оцінювали алгоритмом машинного навчання, щоб визначити, чи пов'язані вони з поточними бойовими діями, а не з лісовою пожежею або димом від фабрики.

Щоб оцінити ефект Курського наступу, The Economist порівняв частоту пожеж у Курській області з п'ятьма областями України, які прийняли на себе основний тягар війни: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською та Харківською.

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"Наш трекер поки не виявив явних ознак ослаблення атак на українські позиції. Наші дані свідчать про відносно стабільну активність на лінії фронту в Харкові та Херсоні, а також про зростання активності в Запоріжжі та Донецьку. Також Росія продовжує наступати на сході України з 6 серпня і наближається до Покровська", - пише видання.

Водночас супутникові дані The Economist щодо Курської області свідчать про збільшення активності: з п'яти пожеж на день у середньому в липні до більш ніж 150 з 19 серпня.

"Їхнє місце розташування і значне збільшення з початку вторгнення дають змогу припустити, що більшість із них пов'язана з бойовими діями. Це може свідчити як про просування України в цьому районі, так і про контратаки Росії, - пише видання, зазначаючи, що солдати і військові джерела також підтверджують, що бої в Курську активізувалися після початкових успіхів України.

Війна в Україні - новини

Видання The Telegraph прогнозує, що Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ у 2025 році. Незважаючи на просування РФ на Донбасі, ще є шанси змінити ситуацію.

Водночас, за даними аналітиків Deep State, російські війська за останню добу захопили одразу три населені пункти в Донецькій області - Комишівку, Заповітне і Новожеланне.

При цьому в Курській області ЗСУ продовжують виконувати поставлені завдання. За останні дні вони підірвали три мости через Сейм, ізолювавши близько 300 миль території та відрізали російські підрозділи, які перебувають там, від основних сил.

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